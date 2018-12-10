Политолог объяснил, почему Порошенко не откажется от идеи о провокации в Донбассе

Киев, 10 декабря. То, что разведка Донецкой народной республики узнала о намерении Киева осуществить крупную провокацию в Мариуполе и на границе ДНР с Россией, позволит предупредить жертвы, однако не заставит украинские власти отказаться от планов по дестабилизации региона. Такое мнение выразил политолог Денис Денисов.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко, рейтинг которого в преддверии выборов в стране крайне низок, не оставит попыток дестабилизировать ситуацию в Донбассе, поскольку стремится оставить власть в своих руках и продлить срок действия военного положения. Именно поэтому он не откажется от идеи о провокации в Донбассе, объяснил Денисов.

В связи с этим, подчеркнул политолог, новость о провокации неудивительна. Однако раскрытые ДНР замыслы Киева предоставят республикам Донбасса возможность подготовиться к глобальной провокации, которая может повлиять на сотни тысяч жителей региона.

«Здесь надо отметить, что, если получится купировать эту угрозу, то все равно не надо забывать о том, что Порошенко все равно будет требовать от своих генералов, представителей силовых структур организовать то или иное действо, которое послужит ему поводом продлить военное положение на Украине», – цитирует его «ПолитНавигатор».

Киев в 2014 году развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая территории республик. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее стало известно, что ВСУ намерены перейти в наступление 14 декабря. Согласно разведывательным данным ДНР, ударная группировка украинской армии численностью свыше 12 тысяч человек сосредоточена вдоль линии фронта в районе населенных пунктов Новотроицоке, Широкино, Ровнополь.

Кроме того, съемочной группе Федерального агентства новостей военнослужащий Народной милиции ДНР рассказал о том, что украинская армия может пойти на провокации с использованием химического оружия в Донбассе.