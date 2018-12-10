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ФСИН зафиксировала снижение смертности заключенных в России

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ФСИН зафиксировала снижение смертности заключенных в России

Москва, 10 декабря. Смертность заключенных в России снизилась на 12,6%, сообщили в пресс-службе пресс-бюро ФСИН России.

Аналитики сопоставили данные по смертям в учреждениях уголовно-исполнительной системы за девять месяцев текущего года с показателями аналогичного периода прошлого года.

«В 2018 году сохраняется тенденция к снижению показателя общей смертности,  — констатировали представители ФСИН, — уже по итогам девяти месяцев общая смертность в учреждениях УИС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 12,6%».

ФСИН зафиксировала снижение смертности заключенных в России

Кроме того, за последние 10 лет этот показатель снизился до 26,9%. В частности, смертность заключенных от туберкулеза упала более чем в 14 раз.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что служба пробации для социальной адаптации бывших заключенных может появиться в России до 2020 года.

Автор: Катерина Иванова
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