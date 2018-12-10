Непризнанная украинская церковь выступила против условий Константинополя

Киев, 10 декабря. Непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата может не принять предлагаемых Константинополем правил. Об этом в понедельник заявил глава УПЦ КП «патриарх» Филарет.

По его словам, раскольники требуют, чтобы Объединительный собор состоял исключительно из архиереев, в то время как Константинополь настаивает на том, чтобы в нем участвовали все священнослужители.

Кроме того, УПЦ КП хочет провести открытое голосование на должность главы «единой поместной церкви», а Константинополь выступает за тайные выборы.

«Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все», — цитируют Филарета украинские СМИ.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность. Предполагается, что «единая украинская церковь» будет управляться митрополитом и подчиняться напрямую Константинополю.