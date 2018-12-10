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Польша примет «Детское Евровидение» в 2019 году

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Польша примет «Детское Евровидение» в 2019 году

Москва, 10 декабря. Польша примет международный песенный конкурс «Детское Евровидение» в следующем году, сообщил директор государственного Польского телевидения Яцек Курский.  

«Польское телевидение организует конкурс «Детское Евровидение-2019», — говорится в сообщении в микроблоге Twitter.

Курский отметил, что Варшава готова как организационно, так и творчески принять международный детский конкурс. Он выразил уверенность, что конкурс, который пройдет на польской территории, запомнят на долгие годы.

Точные даты и место проведения конкурса пока неизвестны, информация об этом появится позднее.

Напомним, в этом году песенный конкурс «Детское Евровидение» проходил в Минске. Победительницей конкурса стала польская певица Роксана Венгель. В ее исполнении прозвучала песня Anyone I Want To Be.

Автор: Данила Копп
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