Польша примет «Детское Евровидение» в 2019 году
Москва, 10 декабря. Польша примет международный песенный конкурс «Детское Евровидение» в следующем году, сообщил директор государственного Польского телевидения Яцек Курский.
«Польское телевидение организует конкурс «Детское Евровидение-2019», — говорится в сообщении в микроблоге Twitter.
Mamy to!!! ✌✌✌ Polska organizatorem konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci w 2019! #Eurowizja #EurowizjaJunior2019 https://t.co/D9OSaGfsaB pic.twitter.com/somck1uuXA— Telewizja Polska (@TVP) December 10, 2018
Курский отметил, что Варшава готова как организационно, так и творчески принять международный детский конкурс. Он выразил уверенность, что конкурс, который пройдет на польской территории, запомнят на долгие годы.
Точные даты и место проведения конкурса пока неизвестны, информация об этом появится позднее.
Напомним, в этом году песенный конкурс «Детское Евровидение» проходил в Минске. Победительницей конкурса стала польская певица Роксана Венгель. В ее исполнении прозвучала песня Anyone I Want To Be.