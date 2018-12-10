Сирия новости 10 декабря 19.30: радикалы «Тахрир аш-Шам» арестовали врача в Идлибе, в Ракке военнослужащие армии США задержали двух человек

Сирия, 10 декабря. Радикалы «Тахрир аш-Шам» арестовали врача в городе Кафр Набель провинции Идлиб, в Ракке бойцы ВС США задержали двух гражданских, САА нейтрализовала несколько боевиков «Ахрар аш-Шам» в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают силы в Идлиб, ведут обстрел укрепрайонов боевиков в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала врача в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла несколько боевиков в Хаме.

Курды: проводят массовые задержания гражданских в Ракке.

Международная коалиция: арестовала двух мирных жителей Ракки.

Провинция Идлиб

Террористы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам» арестовали врача в городе Кафр Набель, пишет местный Twitter-канал (@Step_Agency).

Сирийская арабская армия (САА) продолжает стягивать силы в Идлиб, а также укреплять позиции на юге региона, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SSCupdate). Ранее сообщалось, что правительственные войска САР готовятся к провокациям со стороны радикальных исламистов.

Провинция Ракка

Бойцы спецназа армии США продолжают проводить обыски домов гражданского населения в административном центре провинции Ракка, передает информационное агентство Hierapolis. Кроме того, военнослужащие арестовали двух мирных жителей. Причины задержаний неизвестны.

Ранее сообщалось, что поддерживаемые Соединенными Штатами курдские военизированные отряды также продолжают проводить массовые задержания гражданских на территории Ракки. Пленников принудительно вербуют в Демократические силы Сирии (SDF).

Провинция Хама

На севере Хамы продолжаются столкновения между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями. Информационное агентство Al-Masdar News сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) атаковала позиции группировки «Ахрар аш-Шам» недалеко от населенного пункта Тель ас-Сахр. Бойцы САА уничтожили несколько джихадистов.

Также войска Башара Асада бьют по укрепрайонам террористов в окрестностях города Мурек. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

Ирак

Иракская армия усилит меры безопасности в районе границы с Сирией, заявил премьер-министр Адель Абдул-Махди. Как сообщает информационное агентство Al-Manar News, к границе с сирийской провинцией Дейр-эз-Зор будут переброшены дополнительные силы ВС Ирака и отрядов «Хашд аш-Шааби». Данные меры предпринимаются для предотвращения проникновения в Ирак террористов «Исламского государства»1, захвативших часть территорий региона у курдских военизированных отрядов.

В это же время информагентство Iraqi News пишет, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» остановили банду ИГ1, когда джихадисты пытались незаметно пробраться в провинцию Дияла.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)