Смартфон Honor 11 станет конкурентом флагманскому Xiaomi Mi 9

Пекин, 10 декабря. Новый смартфон китайского бренда Honor — Honor 11 — сможет составить конкуренцию флагманскому Xiaomi Mi 9. Новинка должна появиться на рынке в 2019 году, однако уже сейчас источники раскрыли детали ее характеристик.

Как пишет igeekphone.com, экран Honor 11 будут обрамлять узкие рамки, а корпус смартфона будет покрыт стеклом. Зачастую стеклянным покрытием оформляют те гаджеты, которые поддерживают функцию беспроводной зарядки.

В базовой версии Honor 11 будет оснащен шестью гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами флэш-памяти. Смартфон будет работать на однокристальной платформе Kirin 980. Отмечается, что старшая версия смартфона получит уже восемь гигабайтов оперативной памяти и 256 гигабайтов памяти в накопителе.

Смартфон будет оснащен основной сдвоенной камерой, датчики которой позволят получать изображения разрешением 20 мегапикселей. Фронтальная камера будет снимать изображения в разрешении 12 мегапикселей.

Кроме того, под поверхностью экрана будет встроен дактилоскопический датчик. Цена смартфона, по данным источников, будет начинаться от 390 долларов.