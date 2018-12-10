Лавров не приходил с пирожками: француз, поднявший флаг ДНР в Париже, отверг обвинения СБУ и МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности начал изучать «возможную причастность Москвы» к протестам «желтых жилетов» в стране.

А Служба безопасности Украины без всяких расследований заявила, что протестующих против повышения налогов во Франции «курируют русские спецслужбы». Протесты в Бельгии, Болгарии, Германии, Испании и других странах якобы тоже дело рук Москвы, утверждают в СБУ.

В доказательство своих слов украинцы показали фотографию, сделанную в эти выходные в Париже, на которой двое мужчин держат в руках флаг ДНР. Украинские силовики назвали «показательным», что на парижских улицах кое-где звучит русская речь.

Обвинения СБУ в причастности России к протестам во Франции и других европейских странах, а также подозрительность французского внешнеполитического ведомства объяснил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Это очередной бред сумасшедшего. Их фантазии нет предела. Во всем подряд винят Россию, потому что хотят найти внешнего врага и отвлечь от внутренних проблем — во Франции они явно существуют, раз люди протестуют. К сожалению, русофобия, присущая Украине, присуща и властям Франции, поэтому нас пытаются сделать виноватыми», — заявил Юрий Швыткин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению парламентария, «если бы жители Парижа услышали слова министра иностранных дел Франции о якобы имеющемся «российском следе» в массовых акциях протеста, они бы были крайне удивлены».

«Тогда еще больше людей вышли бы на улицы Франции», — уверен депутат.

Аналитик Ксавье Моро, основатель портала StartPol.com, чей снимок с флагом ДНР СБУ использовала, чтобы обвинить Россию в организации французских протестов, согласился с российским парламентарием. Он отверг обвинения СБУ и МИД Франции, заявив, что для него оскорбительно, когда говорят, что другие государства причастны к протестам «желтых жилетов».

«Это тысячи храбрых людей, которые вышли на улицу, чтобы спасти Францию, нашу экономику, чтобы выжить до конца месяца, потому что им не хватает 50 евро, чтобы оплатить бензин, чтобы ездить на работу», — объявил Ксавье Моро на прямой связи со студией «60 минут».

Он подчеркнул, что происходящее во Франции — «это «антимайдан», это полностью спонтанный протест».

«[Сергей] Лавров не приходил с пирожками. Мы не получали пять миллиардов долларов от США. Я был с «желтыми жилетами» и буду, пока [Эммануэль] Макрон — президент», — подчеркнул француз, который, к слову, не скрывает, что имеет также российское гражданство.

Он пояснил, что развернул флаг Донецкой народной республики, потому что был наблюдателем на выборах главы ДНР и является прорусским и продонбасским активистом.