Неизвестные ограбили храм УПЦ МП в Киевской области

Киев, 10 декабря. В Киевской области неизвестные ограбили Свято-Ильинский храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Инцидент произошел минувшей ночью в городе Славутич.

«В ночь на понедельник, 10 декабря 2018 года, совершено ограбление Свято-Ильинского храма Украинской православной церкви города Славутич! Просим молитв!» — написал настоятель храма протоиерей Иван Шепида на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Свято-Ильинский храм был построен в 2016 году специально для жителей Славутича, в котором живут ликвидаторы и работники Чернобыльской АЭС.

На Украине функционирует каноническая Украинская православная церковь, которая входит в состав Русской православной церкви. Кроме того, на Украине существуют две церковные структуры, которые не были признаны мировым православием.

В октябре синод Константинопольской православной церкви отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Русской православной церкви. При этом Константинополь заявил о начале процесса предоставления автокефалии для непризнанных украинских церковных структур.

При этом президент Украины Петр Порошенко заявлял, что украинские власти не будут вмешиваться в дела церкви, однако в последнее время случаи давления правоохранительных органов на представителей УПЦ значительно участились.