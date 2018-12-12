Сирия: корреспондент ФАН побывал на выставке предприятий в провинции Хомс

Дамаск, 12 декабря. Для активизации экономического движения и стимулирования возвращения сирийских беженцев в провинции Хомс была открыта выставках малых и средних предприятий, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Мероприятие организовало Управление по развитию малого и среднего бизнеса в Сирии при сотрудничестве с представителями промышленной палаты Хомса.

Всего на выставке присутствовало более 60 проектов, в том числе ручные и ремесленные изделия, а также сельскохозяйственные и продовольственные товары, привезенные жителями различных сирийских провинций.

В нашем распоряжении появилось видео с мероприятия:

«Есть компании, которые появились во время кризиса, у них особенно мало денег. Поэтому мы мотивируем молодых людей и девушек вести свой бизнес. У нас есть специальные институты в провинциях для обучения профессии. Так что дела идут к лучшему», — заявил один из гостей выставки.

Это далеко не первое мероприятие, организованное в послевоенной Сирии. С каждым днем в освобожденных провинциях происходит все больше выставок, концертов, ярмарок, акций и даже марафонов. Это в первую очередь говорит о том, что люди постепенно возвращаются к мирной и стабильной жизни. В присутствии сирийской правительственной армии они чувствуют себя в безопасности.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены в результате длительных переговоров сирийских властей с главарями незаконных вооруженных группировок при непосредственном участии сотрудников российского Центра по примирению сторон в Сирии (ЦПВС). В результате боевики получили возможность беспрепятственно покинуть провинцию на специальных автобусах, их направили в зону деэскалации «Идлиб». Сирийское правительство в свою очередь стало заниматься активным восстановлением разрушенной террористическими группировками инфраструктуры.