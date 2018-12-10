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Ученые предупредили Тегеран о надвигающейся катастрофе

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Ученые предупредили Тегеран о надвигающейся катастрофе

Москва, 10 декабря. Ученые из Немецкого геологического исследовательского центра в Потсдаме предупредили, что Тегеран в скором времени может столкнуться с огромными проблемами в инфраструктуре.

Ученые изучили данные об оседании почвы в регионе, полученные со спутника в период с 2003 по 2017 год. Как оказалось, каждый год некоторые районы иранской столицы опускаются на 25 сантиметров из-за истощения подземных вод. Это грозит разрушением стен и подземной коммуникационной системы.

Авторы отметили, что избежать «катастрофы» возможно, если пересмотреть подход к использованию природных ресурсов, сообщил «МИР24».

Автор: Данила Копп
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