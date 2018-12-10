Улюкаев выплатил 130 млн рублей штрафа по делу о коррупции

Москва, 10 декабря. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выплатил 130 млн рублей штрафа, который был назначен ему судом по делу о коррупции. Об этом в понедельник заявила адвокат экс-главы МЭР Лариса Каштанова.

«Сбербанк снял арест со счета, мы перевели деньги на депозитный счет приставов. Теперь они должны зачислить эту сумму в доход государства», — пояснила она агентству РИА Новости.

Напомним, что ранее суд признал виновным бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в вымогательстве взятки на 2 млн долларов у представителя «Роснефти» и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Чиновник также должен был выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Отметим, что сам Улюкаев считает, что стал жертвой провокации.

Отметим, что экс-глава МЭР стал самым высокопоставленным чиновником в новейшей истории России, который сел за взяточничество.