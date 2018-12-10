Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Сирия: командование армии САР издало указ об увольнении офицеров запаса

294
0 Оставить комментарий

Сирия: командование армии САР издало указ об увольнении офицеров запаса

Дамаск, 10 декабря. Верховное командование Сирийской арабской армии издало указ об увольнении со службы офицеров запаса 249-го, 248-го призывов.

Кроме того, увольнению, согласно документу, подлежат офицеры, которые на 1 сентября 2019 года отслужат в рядах САА пять лет. Приказ вступает в силу 16 декабря, уточняет информационное агентство SANA.

Напомним, в конце мая этого года правительство Сирии приняло решение о демобилизации 102-го призыва армии САР, которая началось 1 июня. Это была первая демобилизация с начала военных действий в Сирии.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.