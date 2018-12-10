Сирия: командование армии САР издало указ об увольнении офицеров запаса

Дамаск, 10 декабря. Верховное командование Сирийской арабской армии издало указ об увольнении со службы офицеров запаса 249-го, 248-го призывов.

Кроме того, увольнению, согласно документу, подлежат офицеры, которые на 1 сентября 2019 года отслужат в рядах САА пять лет. Приказ вступает в силу 16 декабря, уточняет информационное агентство SANA.

Напомним, в конце мая этого года правительство Сирии приняло решение о демобилизации 102-го призыва армии САР, которая началось 1 июня. Это была первая демобилизация с начала военных действий в Сирии.