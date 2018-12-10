Сирия: МИД РФ обвинило США в создании «тупиковой ситуации» в лагере «Эр-Рукбан»

Москва, 10 декабря. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Вашингтон несет ответственность за создание гуманитарной катастрофы в лагере сирийских беженцев «Эр-Рукбан», на территории которого проживают до 50 тысяч сирийцев. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Лагерь «Эр-Рукбан» находится внутри так называемой «зоны безопасности», организованной США вокруг населенного пункта Ат-Танф. Население лагеря фактически находится в заложниках у поддерживаемых США боевиков, связанных с ИГ1 (организация запрещена РФ).

«Такая ситуация сложилась в результате откровенного пренебрежения Вашингтоном нормами международного гуманитарного права, которое предписывает Соединенным Штатам Америки <…> нести ответственность за гуманитарную ситуацию в этом районе, включая «Эр-Рукбан», — говорится в заявлении.

Россия организовала гуманитарный конвой ООН, однако внутри 55-километровой зоны, подконтрольной США, распределение гуманитарного груза было «отдано на откуп боевикам», большая часть груза досталась вооруженным формированиям.

В МИД РФ предложили организовать второй гуманитарный конвой ООН, однако в США отказались от проведения акции. В связи с «тупиковой ситуацией в «Эр-Рукбане» в Москве пришли к выводу, что всю полноту ответственности за гуманитарный кризис на территории «Эр-Рукбана» несет Вашингтон. В ведомстве призвали США немедленно вывести войска из оккупированной зоны и передать контроль правительству САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.