Отключение России от SWIFT: реальна ли угроза, что изменится для граждан и бизнеса

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в своем комментарии об ответных мерах Запада на задержание пограничниками РФ украинских военных судов в Керченском проливе назвал несколько вариантов действий. В частности, Волкер предположил, что европейские союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или из портов Азовского моря, заходить в европейские порты. Другой мерой Волкер назвал отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT.

Первый рычаг «давления на Москву» Федеральное агентство новостей оставляет целиком на совести американского дипломата. А вот со вторым хотелось бы разобраться.

Насколько реальна угроза отключения России от SWIFT и что изменится для граждан и бизнеса в таком случае — полный разбор темы читайте в материале ФАН.

Что такое SWIFT?

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), сокращенно SWIFT, — это стандарт и система международных финансовых транзакций, основанные в 1973 году. Это же название носит и одноименная организация, которая зарегистрирована в Бельгии и осуществляет контроль и развитие данной системы, стандарта и протоколов обмена финансовыми данными. Смысл SWIFT заключается в ускорении платежных поручений финансовым институтам в разных странах.

Как в момент основания, так и на сегодняшний день, SWIFT — это самоуправляемая организация, фактически «финансовый гаражный кооператив»: в нем роль совладельцев выполняют банки и другие финансовые организации, которых на сегодняшний день там состоит более десяти тысяч. Ежегодно участники системы системы порождают более четырех миллиардов банковских отправлений, которые формируют львиную долю финансовых переводов в мире. При этом большая их часть отражает реалии крупного бизнеса, поскольку доступ к SWIFT достаточно сложен и защищен множеством протоколов безопасности.

Важно понимать, что львиная доля мелких персональных транзакций подавляющего большинства клиентов сети, например обычных граждан, в SWIFT присутствует лишь опосредованно: саму транзакцию обычно выполняют их собственные банки либо такие онлайн-системы карточных переводов, как Visa и Mastercard.

Что это означает на практике? Если кто-то захочет купить мужскую рубашку или дамскую сумочку через службу AliExpress, то он никак не будет завязан на систему SWIFT, а вот покупка контейнера рубашек или сумочек приведет к тому, что крупный платеж за такую покупку уже будет обработан напрямую системой SWIFT.

Для этого покупатель такого контейнера произведет не транзакцию в системе Visa или Mastercard, как это делает большинство читателей этой статьи, а выдаст своему банку прямое поручение — заплатить деньги по особому банковскому идентификатору, который будет интерпретирован системой SWIFT и обеспечит движение денег между счетами.

Обращайтесь в Совет Безопасности ООН

Для оценки реальности угрозы Курта Волкера надо понимать, что предыдущие решения об отключении стран от системы SWIFT предполагали использование сложной многоуровневой процедуры принятия обязывающего решения в Совете Безопасности ООН. Именно так в прошлом производились отключения от сети Ирана и КНДР.

Таким образом, уже исходя из минимального исторического экскурса понятно, что угрозы Волкера невозможно реализовать на практике, если не разрушить полностью существующий миропорядок, в рамках которого ООН имеет решающее слово во многих вопросах международной политики.

Вторым моментом, который однозначно будет влиять на принятие столь радикального решения, как отключение целой страны от SWIFT, является позиция самой организации. Еще в апреле 2018 года генеральный директор системы SWIFT Готфрид Лейбрандт заявил, что организация не пойдет на отключение России и занимает нейтральную позицию в политическом конфликте Москвы и Киева, не считая себя вправе принимать ограничения какого-либо рода.

Интересно, что после нью-йоркских событий 11 сентября 2001 года ЦРУ, ФБР и министерство финансов США смогли «продавить» SWIFT и получили доступ к финансовой информации сети с целью отслеживания возможных финансовых транзакций террористов. Однако впоследствии, когда в 2006 году издания The New York Times, The Wall Street Journal и Los Angeles Times опубликовали тайное соглашение США и SWIFT, сообщество банков подверглось жесткой критике за недостаточную защиту данных клиентов. Это тут же привело к оттоку транзакций из «больших» переводов и переходу клиентов к другим формам взаиморасчетов.

Это привело к тому, что администрация SWIFT объявила о начале перевода архитектуры всей системы в распределенный режим с двухзонной моделью хранения всех проходящих через нее сообщений. Теперь она гораздо осторожнее относится к любым политическим разборкам, особенно имеющим «единственно правильный» вариант выбора.

Сделаем фантастическое допущение…

Однако все-таки допустим в рамках нашей «игры разума», что США, либо через некие международные механизмы, либо же путем прямого давления на SWIFT, смогли добиться невероятного — отключения России от этой системы.

Что это означает для простого российского обывателя? И что — для крупного бизнеса?

Как уже было сказано, мелкие, «карточные» транзакции и денежные переводы никак не завязаны напрямую на SWIFT — за них отвечают так называемые процессинговые центры, которые и выступают агрегаторами небольших транзакций.

После первых угроз со стороны Visa и Mastercard произвести отключение России от системы карточных переводов и фактической блокировки таковых на территории Крыма, российский Центробанк предпринял целый ряд обеспечительных мер, которые позволили России полностью перевести процессинговые центры этих систем под национальный контроль.

На сегодняшний день Visa и Mastercard в части платежей своих клиентов работают уже не с процессинговыми центрами отдельных банков (и, тем более, не с отдельными клиентами), а с национальной платежной системой России. Таким образом, логотип Visa и Mastercard — это лишь знак доступа карты к международной системе транзакций, но не доступа самой Visa или Mastercard к транзакциям или, тем более, к деньгам российских граждан.

Ну, а рублевые переводы внутри страны и вовсе невидимы для международных систем, так как идут внутри национальной платежной системы.

Конечно, в случае крупного бизнеса, степень зависимости от SWIFT несколько выше — сотни российских компаний и финансовых организаций являются членами SWIFT, десятки тысяч пользуются его услугами, причем делают это практически ежедневно. Для этой части финансов России отключение от SWIFT может стать проблемой — хотя, опять таки, отнюдь не катастрофой.

Практический вариант выхода из такой ситуации был продемонстрирован Ираном и КНДР. Эти государства в момент отключения от SWIFT создали национальные системы крупных банковских переводов, которые выступили гарантами платежей отдельных компаний и банков на международной арене. Конечно, такие системы получились более медленными и громоздкими, нежели SWIFT, однако смогли легко заменить банковские переводы через него.

Так что беспокоиться гражданам России не стоит. При отключении SWIFT небо на землю не упадет, и Волга не потечет вспять. Многие этого вообще не заметят, а у некоторых просто «нолики на счетах» начнут двигаться чуть медленнее.

Но и это случится лишь после свиста Курта Волкера на лысой горе.