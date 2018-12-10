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Названы российские регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек

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Названы российские регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек

Москва, 10 декабря. Специалисты составили рейтинг российских регионов, жители которых не имеют вредных привычек.

Агентство РИА Рейтинг по данным Росстата и Генпрокуратуры России составило список российских регионов по отсутствию вредных привычек по таким показателям, как употребление алкоголя, наркотиков и курение.

Большинство жителей, у которых нет вредных привычек, проживают в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. В десятку лидеров по отсутствию вредных привычек вошли также Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Саратовская, Смоленская и Волгоградская области, отметили «Известия».

По информации «Ридуса», последнее место в рейтинге занимает Еврейский автономный округ. Также к аутсайдерам специалисты отнесли Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Бурятию, Магаданскую область и Санкт-Петербург. Как сообщило РИА Новости, Москва заняла в рейтинге 57-е место.

Автор: Данила Копп
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