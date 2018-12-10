Интерпол объявил в розыск готовившего теракт в Сочи украинца

Москва, 10 декабря. Интерпол по запросу России объявил в международный розыск гражданина Украины Стефана Капиноса, который готовил теракт. Об этом говорится на сайте полицейской организации.

По данным Интерпола, 20-летний уроженец Ялты подозревается в подстрекательстве другого человека к совершению теракта. Организация опубликовала две фотографии молодого человека – цветной портрет и фотографию в полный рост.

Капинос связан с другим украинцем, которого обвиняют в содействии терроризму – Павлом Грибом. Капинос давал инструкции Грибу, которого задержали в 2017 году. По версии следователей, Гриб 1998 года рождения через социальные сети убеждал ученицу старших классов одной из школ в Сочи осуществить закладку самодельного взрывного устройства.