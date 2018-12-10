«Наконец-то добились»: в Бурятии расследуют хищения при строительстве жилья для сирот

Улан-Удэ, 10 декабря. Следственный комитет России расследует дело о хищении бюджетных средств в размере 195 миллионов рублей при строительстве жилья для детей-сирот в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Подозреваемыми по делу проходят замминистра строительства региона Сергей Рыбальченко и бизнесмен Сергей Домшоев.

Дома в микрорайоне «Молодежный», которые были построены, оказались непригодны для проживания, но были приняты заказчиком. Жильцы неоднократно обращались к застройщику с просьбами привести здания в нормальное состояние, однако их обращения услышаны не были. Хозяевам квартир пришлось проводить независимую экспертизу на собственные деньги, а потом — несколько лет отстаивать свою позицию в Верховном суде республики.

Как пишет News.Ru, СК РФ сообщил о задержании Рыбальченко и Домшоева 10 декабря. Действия Рыбальченко, который возглавлял приемную комиссию Минстроя, следствие оценивает как превышение полномочий. Домшоева же подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии правоохранительных органов, в 2015 году, когда Минстрой Бурятии объявил конкурс на покупку жилья для сирот, Домшоев уговорил своих знакомых зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, чтобы участвовать в торгах. В результате сговора все контракты достались ему.

Само село Сотниково, где построили дома, не оснащено инфраструктурой: например, здесь даже нет автомобильной дороги. Часть пути до ближайшей трассы жителям «Молодежного» приходится идти пешком.

В октябре 2018 года, когда Рыбальченко посещал поселок, заселенными из 256 квартир оказались всего 136. Большинство жильцов разъехались по родственникам и съемным квартирам.