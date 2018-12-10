«Стала частью госполитики»: Лавров обеспокоен масштабами русофобии на Украине

Москва, 10 декабря. Русофобия на Украине стала частью государственной политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Лавров выразил обеспокоенность в связи с сообщениями в украинских СМИ о том, что 7 декабря в Полтаве СБУ провела обыск в квартире члена Всемирного координационного совета российских соотечественников, председателя правления объединения «Русское содружество» Сергея Провоторова. Обыск был произведен в день рождения россиянина.

«По информации СМИ, ему и двум его коллегам вменяются действия, якобы совершенные — ни много ни мало — с целью изменения государственной границы Украины, — констатировал российский министр, — а также публичные призывы и распространение материалов с призывами к совершению таких действий».

Лавров добавил, что допрос Провоторова и его коллег в СБУ намечен на 10 декабря — день, когда весь мир отмечает Международный день прав человека.

«На Украине русофобия приняла беспрецедентные масштабы и, по сути, стала частью государственной политики», — заметил глава МИД РФ.

Отметим, украинские политики и общественные деятели регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии», однако представить доказательства за годы обвинений так и не смогли. В Москве все обвинения отвергают, называя их голословными.