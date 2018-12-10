Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

«Стала частью госполитики»: Лавров обеспокоен масштабами русофобии на Украине

233
0 Оставить комментарий

«Стала частью госполитики»: Лавров обеспокоен масштабами русофобии на Украине

Москва, 10 декабря. Русофобия на Украине стала частью государственной политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Лавров выразил обеспокоенность в связи с сообщениями в украинских СМИ о том, что 7 декабря в Полтаве СБУ провела обыск в квартире члена Всемирного координационного совета российских соотечественников, председателя правления объединения «Русское содружество» Сергея Провоторова. Обыск был произведен в день рождения россиянина.

«По информации СМИ, ему и двум его коллегам вменяются действия, якобы совершенные — ни много ни мало — с целью изменения государственной границы Украины, — констатировал российский министр, — а также публичные призывы и распространение материалов с призывами к совершению таких действий».

«Стала частью госполитики»: Лавров обеспокоен масштабами русофобии на Украине

Лавров добавил, что допрос Провоторова и его коллег в СБУ намечен на 10 декабря — день, когда весь мир отмечает Международный день прав человека.

«На Украине русофобия приняла беспрецедентные масштабы и, по сути, стала частью государственной политики», — заметил глава МИД РФ.

Отметим, украинские политики и общественные деятели регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии», однако представить доказательства за годы обвинений так и не смогли. В Москве все обвинения отвергают, называя их голословными.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.