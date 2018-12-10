Азмун интересен английскому клубу
Москва, 10 декабря. Нападающим казанского «Рубина» Сердаром Азмуном заинтересовался лондонского ФК «Кристал Пэлас».
По словам источника Федерального агентства новостей, главный тренер английской команды Рой Ходжсон запросил информацию об иранском футболисте у одного из агентов. 23-летний форвард казанцев входит в шорт-лист клуба из Лондона, планирующего укрепить линию атаки в зимнее трансферное окно.
«Сумма сделки может составить около 10 млн евро», — добавил собеседник ФАН.
Напомним, Азмун перешел в «Рубин» в январе 2013 года, а в феврале 2015 перешел в «Ростов», откуда вернулся в Казань летом прошлого года. В этом сезоне в составе казанского клуба он провел 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевых передачи.
Кроме того, в активе Азмуна 36 матчей и 23 гола за сборную Ирана. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет порядка 9 млн евро.