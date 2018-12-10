Европарламент хочет упростить выдачу шенгенской визы для россиян
Брюссель, 10 декабря. Депутаты Европарламента предложили упростить процедуру выдачи шенгенской визы для таких больших стран, как Россия, Китай и Индия. Об этом сообщает Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам ЕП.
Речь идет о поправках, которые позволят выдавать визу не только принимающей стороне, но и любому государству, входящему в Шенгенскую зону. Это правило коснется всех граждан России, которые проживают на расстоянии более 500 км от консульства или посольства страны, в которую они собираются обратиться за получением документа, передает RT.
«Цель предлагаемого изменения — устранить неудобство, с которыми сталкиваются заявители в очень больших странах, которым для подачи заявления в консульстве требуется преодолевать путь в 1000 км и более или искать место для ночлега», — пояснили в Европарламенте.