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Европарламент хочет упростить выдачу шенгенской визы для россиян

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Европарламент хочет упростить выдачу шенгенской визы для россиян

Брюссель, 10 декабря. Депутаты Европарламента предложили упростить процедуру выдачи шенгенской визы для таких больших стран, как Россия, Китай и Индия. Об этом сообщает Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам ЕП.

Речь идет о поправках, которые позволят выдавать визу не только принимающей стороне, но и любому государству, входящему в Шенгенскую зону. Это правило коснется всех граждан России, которые проживают на расстоянии более 500 км от консульства или посольства страны, в которую они собираются обратиться за получением документа, передает RT.

«Цель предлагаемого изменения — устранить неудобство, с которыми сталкиваются заявители в очень больших странах, которым для подачи заявления в консульстве требуется преодолевать путь в 1000 км и более или искать место для ночлега», — пояснили в Европарламенте.

Автор: Антон Соколов
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