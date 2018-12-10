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«Угроза войны»: эксперт рассказал об опасности антисемитских выступлений в Тунисе

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«Угроза войны»: эксперт рассказал об опасности антисемитских выступлений в Тунисе

Тунис, 10 декабря. Впервые в истории Туниса министерство туризма возглавил еврей, сын главы еврейской общины страны Рене Трабелси. Назначение вызвало бурные протесты пропалестинских активистов, которые расценили такой шаг как поддержку Израиля. Президент «Евразийского Института молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкин рассказал, к чему может привести такой конфликт.

«Угроза войны»: эксперт рассказал об опасности антисемитских выступлений в Тунисе

Пропалестинские активисты требуют отставки Трабелси и признания Палестины. Антисемитские настроения в Тунисе, который и без того погряз в политических перипетиях и экономических кризисах, могут привести к настоящей гражданской войне.

Эксперт напомнил, что арабо-израильский конфликт спустя более полувека так и не решен даже на уровне Совбеза ООН. Несмотря на то, что Тунис достаточно нейтрален – гражданами страны могут быть как палестинцы, так и евреи – конфессиональный конфликт может перерасти в серьезное противостояние.

«Естественно, что правительство Туниса должно в этом ключе действовать крайне аккуратно и осознано, чтобы не допустить конфликт на национальной почве и вероятную угрозу начала гражданской войны», —  отметил Самонкин в комментарии Newinform.

Самонкин подчеркнул, что Тунис не имеет дипотношений с Израилем. Еврейская община практически полностью перебралась во Францию или Израиль. В настоящий момент на территории Туниса проживают менее тысячи евреев.

Автор: Софья Куликова
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