В Крыму назвали очередным фейком заявления Киева о «блокировке» Россией судов в Азове

Симферополь, 10 декабря. Заявления Киева о том, что якобы более сотни украинских судов скопились в районе Керченского пролива, поскольку их проход «задерживает Россия», являются не более чем очередным фейком. Такое мнение выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Помощник председателя государственной пограничной службы Украины Олег Слободян ранее заявил, что за сутки в оба направления проследовала лишь небольшая часть судов, остальные «блокирует» в Азовском море российская сторона. При этом он утверждал, что суда, идущие в украинские порты, задерживают, в то время как корабли, следующие в российские порты, следуют через пролив беспрепятственно.

Депутат Госсовета Крыма, комментируя сказанное, указал, что слова Слободяна вызваны лишь тем, что ажиотаж вокруг инцидента в Керченском проливе «сошел на нет». Это не устраивает президента Украины Петра Порошенко, инициировавшего провокацию в Черном море, что и вызвало появление нового фейка, уверен Ганжара.

«Я думаю, что это очередная фейковая новость, которую нам пытается представить украинская сторона», — цитирует его RT.

Ганжара подчеркнул, что Киеву необходимо поддерживать «градус напряжения» вокруг керченской провокации. Для этого Украина всеми силами стремится создать вокруг исчерпанного инцидента информационный фон, который является не более чем «выдумкой и абсолютным бредом», добавил он. В то время как российская сторона суда со своей стороны не блокирует, обратил внимание депутат, все действия РФ продиктованы международным правом.

«Безусловно, это просто фейк, который основан на желаниях создать негативный информационный фон и очернить Российскую Федерацию», — констатировал парламентарий.

Напомним, 25 ноября корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вторглись в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. Российские пограничники призывали украинских моряков остановиться и прекратить опасные маневры, однако на киевских кораблях законные требования проигнорировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца из-за нарушения госграницы РФ, а на Украине ввели военное положение, расценив действия России как очередной «виток агрессии».