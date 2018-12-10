МИД Греции назвал Украину постоянной проблемой для системы безопасности ЕС

Афины, 10 декабря. Заместитель главы МИД Греции Йоргос Катрунгалос заявил, что Украина является постоянной проблемой для системы безопасности Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба МИД Греции.

По словам замглавы МИД Греции, страны ЕС хотят добиться деэскалации ситуации в Донбассе, так как нынешнее положение дел ведет к росту напряженности на Украине.

«Украина является постоянной проблемой для европейской системы безопасности, мы настаиваем на том, что должны соблюдаться минские соглашения, которые предусматривают политические шаги, направленные на нормализацию ситуации», — сказал Катрунгалос.

Он также добавил, что вопрос снижения напряженности в Донбассе будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится 10 декабря в Брюсселе.

«Последнее, что нужно Европе, — это новый очаг напряженности, тем более в центре, в ее сердце», — добавил Катрунгалос.

Замглавы МИД Греции подчеркнул, что конфликт в Донбассе может быть урегулирован путем диалога с учетом базовых принципов международного права. При этом страны Евросоюза готовы выполнить посредническую роль в этом диалоге.

Напомним, в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, после которого жители Донбасса провозгласили создание Донецкой и Луганской народных республик. Позднее новые украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос об урегулировании конфликта обсуждается на встречах контактной группы, которая действует в рамках минских соглашений.

Минские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии фронта, а также проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога между Киевом и республиками Донбасса.