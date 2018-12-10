Пассажирский самолет из Хельсинки развернули на полпути в Москву

Москва, 10 декабря. Пассажирский самолет, выполнявший рейс 719 из Хельсинки в Москву, развернули на полпути. Воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала техническая неисправность.

О ЧП в полночь 10 декабря сообщил представитель финской авиакомпании. По его словам, самолет вернулся в столицу Финляндии, находясь в полете около 30 минут. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал. После приземления их пересадили в другое воздушное судно, которое успешно долетело до Москвы.

Как уточняет «Газета.ру», посадку в «Шереметьево» самолет совершил около 04.15 мск. Таким образом, опоздание составило порядка двух часов.