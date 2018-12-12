Сирия: САА перехватила партию наркотиков на дороге в Эс-Сувейду — видео ФАН

Дамаск, 12 декабря. Компетентные органы Сирии задержали автомобиль, нагруженный партией наркотиков, который направлялся из населенного пункта Аль-Касра (Хомс) в Эс-Сувейду. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам сирийского военного, в рамках деятельности властей по борьбе с незаконной перевозкой запрещенных веществ в Сирии компетентными органами САР было осуществлено задержание автомобиля, нагруженного запрещенными веществами. Водитель транспортного средства и его спутники, сидящие на пассажирских сиденьях, были арестованы.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что во время оккупации незаконных вооруженных группировок провинция Хомс являлась главным центром производства наркотиков. В первую очередь это было связано с городом Ар-Растан, расположенным к северу от административного центра региона, в котором был создан так называемый «растанский котел».