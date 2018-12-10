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Происшествия

ФАН публикует имена погибших в ДТП в Бурятии

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ФАН публикует имена погибших в ДТП в Бурятии

Улан-Удэ, 10 декабря. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе недалеко от села Торы Тункинского района Бурятии. В результате аварии погибли пять человек. Федеральное агенство новостей публикует имена погибших и пострадавших.

Автомобильная аварии, в которой столкнулись Toyota Camry и Toyota Corolla, произошла на 53-м километре трассы А-333 в понедельник вечером.

В результате происшествия погибли пять человек. Еще двое пострадали, информация о том, какие именно повреждения они получили, уточняется.

Список погибших:

Хоренов Родион, 1959 года рождения;

Дармахеева Валентина, 1963 года рождения;

Дармахеев Виктор, 1963 года рождения;

Манзарханова Анна, 1969 года рождения;

Хоренова Наталья, 1962 года рождения.

Список пострадавших:

Тарбаков Гарма, 1983 года рождения;

Бадмаев Бадма, 14.04.1983 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Специалисты устанавливают обстоятельства автомобильной аварии.

Автор: Данила Копп
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