ФАН публикует имена погибших в ДТП в Бурятии

Улан-Удэ, 10 декабря. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе недалеко от села Торы Тункинского района Бурятии. В результате аварии погибли пять человек. Федеральное агенство новостей публикует имена погибших и пострадавших.

Автомобильная аварии, в которой столкнулись Toyota Camry и Toyota Corolla, произошла на 53-м километре трассы А-333 в понедельник вечером.

В результате происшествия погибли пять человек. Еще двое пострадали, информация о том, какие именно повреждения они получили, уточняется.

Список погибших:

Хоренов Родион, 1959 года рождения;

Дармахеева Валентина, 1963 года рождения;

Дармахеев Виктор, 1963 года рождения;

Манзарханова Анна, 1969 года рождения;

Хоренова Наталья, 1962 года рождения.

Список пострадавших:

Тарбаков Гарма, 1983 года рождения;

Бадмаев Бадма, 14.04.1983 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Специалисты устанавливают обстоятельства автомобильной аварии.