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Украина

Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией

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Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией

Киев, 10 декабря. Президент Украины Петр Порошенко подписал  законопроект, приостанавливающий действие договора  о дружбе и партнерстве с Россией.

«Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — пишет политик в своем Twitter.

Напомним, что 6 декабря Верховная рада приняла закон о разрыве договора. Документ теряет законную силу с 1 апреля 2019 года.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины назвало нецелесообразном продление договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет.  В ведомстве отметили, что разорвать договор ранее Киев не мог, поскольку это бы оказало негативное влияние на «подготовку судебного иска Украины против России» в международные инстанции.

В то же время член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание, что разрыв договора может навредить Киеву, поскольку данным соглашением признается территориальная целостность Украины.

Автор: Антон Соколов
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