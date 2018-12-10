Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией

Киев, 10 декабря. Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, приостанавливающий действие договора о дружбе и партнерстве с Россией.

«Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — пишет политик в своем Twitter.

Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу pic.twitter.com/ceyuBUhKHj — Петро Порошенко (@poroshenko) December 10, 2018

Напомним, что 6 декабря Верховная рада приняла закон о разрыве договора. Документ теряет законную силу с 1 апреля 2019 года.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины назвало нецелесообразном продление договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. В ведомстве отметили, что разорвать договор ранее Киев не мог, поскольку это бы оказало негативное влияние на «подготовку судебного иска Украины против России» в международные инстанции.

В то же время член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание, что разрыв договора может навредить Киеву, поскольку данным соглашением признается территориальная целостность Украины.