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Общий враг, который не щадит никого: главный онколог рассказал о борьбе с раком в РФ

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Общий враг, который не щадит никого: главный онколог рассказал о борьбе с раком в РФ

Москва, 10 декабря. Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн откликнулся на призыв президента РФ более активно бороться с раком, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Мы должны снизить смертность от онкологических заболеваний в соответствии с заданием, данным президентом», — заявил онколог.

По словам Каприна, впервые за долгие годы президент страны обратил пристальное внимание на развитие онкологической службы. Это отвечает современной ситуации в сфере борьбы с раком во всем мире.

«Неблагополучно во всем мире. Должен быть консолидированный подход всех государств мира к борьбе с раком. Это общий враг, который не щадит никого», — заявил Каприн.

Общий враг, который не щадит никого: главный онколог рассказал о борьбе с раком в РФ

Как рассказал Каприн, онокологические заболевания уносят до 9 млн человек во всем мире каждый год. В России при этом наблюдается снижение уровня смертности от онкологических заболеваний в 63 регионах страны, отметил Каприн.

Также успешно сокращается одногодичная летальность онкозаболеваний — число случаев, когда пациенты умирают от рака в течение года после установления диагноза.

«С 2003 года одногодичная летальность снизилась на 29,3%», — рассказал онколог.

Автор: Герман Парло
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