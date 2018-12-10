Общий враг, который не щадит никого: главный онколог рассказал о борьбе с раком в РФ

Москва, 10 декабря. Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн откликнулся на призыв президента РФ более активно бороться с раком, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Мы должны снизить смертность от онкологических заболеваний в соответствии с заданием, данным президентом», — заявил онколог.

По словам Каприна, впервые за долгие годы президент страны обратил пристальное внимание на развитие онкологической службы. Это отвечает современной ситуации в сфере борьбы с раком во всем мире.

«Неблагополучно во всем мире. Должен быть консолидированный подход всех государств мира к борьбе с раком. Это общий враг, который не щадит никого», — заявил Каприн.

Как рассказал Каприн, онокологические заболевания уносят до 9 млн человек во всем мире каждый год. В России при этом наблюдается снижение уровня смертности от онкологических заболеваний в 63 регионах страны, отметил Каприн.

Также успешно сокращается одногодичная летальность онкозаболеваний — число случаев, когда пациенты умирают от рака в течение года после установления диагноза.