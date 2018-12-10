ВСУ привезли на позиции бронетранспортер с трупами: в ДНР ожидают «театральной постановки»

Донецк, 10 декабря. Вооруженные силы Украины привезли на свои позиции под Волновахой несколько человеческих тел для того, чтобы устроить инсценировку якобы обстрела со стороны Донецкой народной республики. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, наблюдатели ДНР на передовых позициях зафиксировали подготовку украинскими силовиками провокационных действий против республики.

«В настоящее время вблизи своих позиций в районе поселка Новотроицкое оккупанты выгрузили из бронетранспортера нескольких человеческих трупов, БТР уехал», — уточнил Безсонов.

При этом на место выгрузки прибыли медики, боевая машина пехоты и съемочная группа одного из украинских СМИ, добавил представитель республики.

«Мы не исключаем, что такая «театральная постановка» проводится с целью лживого обвинения нас в ведении огня по позициям ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. ФАН) и гибели их боевиков», — констатировал он.

Подразделения республики продолжают наблюдение и не открывают огонь, отметил Безсонов.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая территории республик. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее стало известно, что ВСУ намерены перейти в наступление 14 декабря. Согласно разведывательным данным ДНР, ударная группировка украинской армии численностью свыше 12 тысяч человек сосредоточена вдоль линии фронта в районе населенных пунктов Новотроицоке, Широкино, Ровнополь.