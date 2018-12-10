Москва, 10 декабря. Сибирская отшельница Агафья Лыкова попросила о помощи — у нее заканчиваются продукты питания. Об этом сообщил красноярский документалист Андрей Гришаков.

По его словам, Лыкова, воспользовавшись спутниковым телефоном, позвонила ему и попросила помочь, так как у нее «кончаются продукты». По его мнению, отшельница хотела сказать что-то еще, но связь внезапно оборвалась.

«Я переживаю, что что-то случилось с ней», — заявил документалист в беседе с телеканалом «360».

По его словами, он намерен решать эту проблемы с друзьями. Гришаков также хотел связаться с врачом, который на протяжении нескольких лет наблюдал отшельницу.