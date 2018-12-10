Обезьяна с гранатой никому не нужна: в РФ объяснили, почему на Украине не будет ядерного оружия
Бывший представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук заявил, что его страна имеет «все мощности» для создания собственного ядерного оружия.
По словам военного дипломата, Украина способна разрабатывать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет. Об этом Гаращук сказал в эфире канала «Обозреватель».
Однако военный обозреватель Вячеслав Тихонов напомнил, что «двери в ядерный клуб плотно закрыты» и вряд ли они откроются перед Украиной в ближайшей перспективе.
«Чисто теоретически Украина может туда попасть, но технически — нет, хотя бы потому, что затраты на создание ядерного оружия превысят пять или восемь бюджетов государства», — заметил военный эксперт в студии программы «Время покажет» на Первом канале.
По его словам, даже если Украине дадут деньги, разработка ядерного оружия — это еще не все.
«У них нет баз, сырья, нет полигонов, где это можно испытывать. Технически это все равно будет невозможно в ближайшие 5-10 лет точно. Но они и не проживут больше, простите за эту лирику», — заключил Вячеслав Тихонов.
С ним согласился международный обозреватель МИА «Россия сегодня», донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, на Украине появится ядерное оружие, «если она взорвет еще одну атомную электростанцию».
«Американцы не дадут им денег, не помогут, потому что обезьяна с гранатой никому не нужна. Именно поэтому на Украину давили с тем, чтобы забрать у нее ядерное оружие.
Украина не может содержать обычные арсеналы — каждый год у нее взрываются склады с обычными снарядами. Задолго до войны. Какой сумасшедший даст Украине ядерные запасы или предоставит деньги на их создание?» — заметил Владимир Корнилов.