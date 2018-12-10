Обезьяна с гранатой никому не нужна: в РФ объяснили, почему на Украине не будет ядерного оружия

Бывший представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук заявил, что его страна имеет «все мощности» для создания собственного ядерного оружия.

По словам военного дипломата, Украина способна разрабатывать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет. Об этом Гаращук сказал в эфире канала «Обозреватель».

Однако военный обозреватель Вячеслав Тихонов напомнил, что «двери в ядерный клуб плотно закрыты» и вряд ли они откроются перед Украиной в ближайшей перспективе.

«Чисто теоретически Украина может туда попасть, но технически — нет, хотя бы потому, что затраты на создание ядерного оружия превысят пять или восемь бюджетов государства», — заметил военный эксперт в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

По его словам, даже если Украине дадут деньги, разработка ядерного оружия — это еще не все.

«У них нет баз, сырья, нет полигонов, где это можно испытывать. Технически это все равно будет невозможно в ближайшие 5-10 лет точно. Но они и не проживут больше, простите за эту лирику», — заключил Вячеслав Тихонов.

С ним согласился международный обозреватель МИА «Россия сегодня», донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, на Украине появится ядерное оружие, «если она взорвет еще одну атомную электростанцию».