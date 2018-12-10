Американский публицист подал иск на 350 млн долларов против Мюллера, заставившего его лгать о Трампе

Вашингтон, 10 декабря. Бывший глава вашингтонского подразделения сайта InfoWars, публицист и писатель Джером Корси подал иск против спецпрокурора США Роберта Мюллера, который заставил его «лгать про президента США Дональда Трампа». Теперь заявитель требует выплатить ему компенсацию в размере 350 млн долларов.

В иске также говорится о том, что офис спецпрокурора угрожал Корси тюрьмой, если тот откажется лжесвидетельствовать. От публициста требовалось публично заявить, что он якобы был связующим звеном между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и республиканцем Роджером Стоуном, который был советником президентской кампании Трампа и разрабатывал предвыборную стратегию. Кроме того, Мюллер, по словам истца, использовал незаконно добытую секретную информацию, касающуюся расследования «российского вмешательства».

В довершении всего Корси обвинил ЦРУ, ФБР и АНБ в организации незаконной слежки за ним по поручению Мюллера, сообщает NBC News.

Напомним, что американские власти обвинили Россию в том, что она вмешалась в президентские выборы, которые проходили в США осенью 2016 года. Правоохранительные органы начали масштабное расследование с целью доказать факт вмешательства, однако за полтора года работы не было обнаружено ни одного доказательства хоть какой-либо причастности Москвы к американским выборам.

Как сообщает «Газета.ру», американские демократы надеются, что новые документы, поданные Мюллером в отношении бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, могут помочь организовать импичмент Трампа.