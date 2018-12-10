«Вильярреал» уволил главного тренера перед игрой со «Спартаком»

Мадрид, 10 декабря. Футбольный клуб «Вильярреал» расторг контракт с главным тренером Хавьером Кальехой за три дня до матча с московским «Спартаком» заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб хочет поблагодарить тренера за его работу, преданность делу и профессионализм с тех пор, как он вступил в должность тренера главной команды в начале прошлого года, и желает ему удачи в его спортивной карьере», — говорится в заявлении клуба.

Также в пресс-службе отметили, что объявят нового тренера в ближайшие несколько часов. Кальеха работал в клубе с 2012 года. Он тренировал юношей и молодежную команду, а в 2017 году занял пост тренера главной команды.

На данный момент «Вильярреал» занимает 17-ю позицию в чемпионате Испании после 15 туров. На счету команды 14 очков. Матч против московского «Спартака» состоится в четверг в Испании, сообщают «Известия». Игра станет решающей для испанской команды.