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Нобелевскую премию мира вручили хирургу Дени Муквеге и правозащитнице Наде Мурад

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Нобелевскую премию мира вручили хирургу Дени Муквеге и правозащитнице Наде Мурад

Осло, 10 декабря. Хирург Дени Муквеге из Конго и правозащитница из Ирака Надя Мурад стали лауреатами Нобелевской премии мира. Премия была вручена в ходе торжественной церемонии в ратуше Осло.

«Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить премию мира за 2018 году Дени Муквеге и Наде Мурад за их усилия против использования сексуального насилия», — заявила председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен в ходе церемонии.

По данным Нобелевского комитета, Дени Муквеге посвятил свою жизнь помощи жертвам сексуального насилия в Конго. Надя Мурад является бывшей наложницей боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Нобелевский комитет отмечает, что Надя стала свидетелем, которая рассказала всему миру о насилии в отношении нее и трех тысяч езидских девушек, которые стали жертвами насилия со стороны террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Артем Никулин
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