Свыше 12 тысяч украинских военнослужащих и 90 единиц военной техники сосредоточено на юге Донецкой области, Вооруженные силы Украины планируют наступление 14 декабря. С таким экстренным заявлением выступили в Управлении Народной милиции Донецкой народной республики. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, были получены доказательства подготовки украинских военных к наступлению на мариупольском направлении. Отмечается, что главной целью Вооруженных сил Украины должен стать захват Новоазовского и Тельмановского районов с последующим выходом к российской границе.

«Сформированная противником ударная наступательная группировка общей численностью более 12 тысяч человек сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь (населенные пункты на юге Донецкой области, контролируемые силовиками). Здесь сконцентрировано более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов», — сказал Басурин.

Кроме того, Эдуард Басурин пояснил, что основу группировки артиллерии составляют две реактивные дивизии 27-й артиллерийской бригады, а также реактивный дивизион 15-го артиллерийского полка ВСУ. В то же время на юг Донецкой области было переброшено в срочном порядке 12 единиц реактивных систем залпового огня «Смерч».

«Невыгодное направление»

Военнослужащий Донецкой народной республики, боец первой Славянской бригады Вячеслав Дьяков прокомментировал ФАН информацию о подготовке крупномасштабного наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе.

«Скажу честно, это самое невыгодное направление. Вдоль побережья слишком много населенных пунктов, которые будут защищаться. Другое дело — в районе Волновахи, сами карту посмотрите — до российской границы всего ничего. Там одни поля. Можно сделать бросок до границы, а потом налево и направо. Даже простой выход на границу с РФ меняет формат войны. Если к ней выйти, то можно на международной арене «орать», что никакого ДНР не существует и так далее. То же самое касается и нас — выходим на границу области, и тогда можно говорить о создании полноценного государства. Проще говоря, выход на любую границу — «мински» (минские соглашения. — Прим. ФАН) в урну», — пояснил Вячеслав Дьяков.

Но, заметил боец ДНР, попытка ВСУ идти через Новоазовск — большая глупость. Он подчеркнул, что ДНР «всегда готова». «Мы уже в зимнем режиме», — добавил он.