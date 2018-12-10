Священники УПЦ попали в базу «Миротворца» после флешмоба в поддержу Московского патриархата

Киев, 10 декабря. Священники Украинской православной церкви попали в базу данных скандального сайта «Миротворец» за проведение флешмоба в Сети в поддержку Московского патриархата.

Ранее украинские священнослужители запустили в Интернете флешмоб. На своих страницах в соцсетях они стали размещать однотипные посты, в которых священники представлялись, а затем высказывали слова поддержки и верности УПЦ МП и ее предстоятелю Онуфрию. Участи акции подчеркивали, что готовы к допросам в СБУ.

Пресс-служба «Миротворца» в Facebook разместила обращение к Службе безопасности Украины.

«Дорогая СБУ! — говорится в послании представителей скандального сайта. — С целью оказания помощи попу-раскольнику, направляем вам необходимые для оформления повестки его установочные данные».

На опубликованном снимке — протоиерей Геннадий Шкиль, настоятель храма Серафима Саровского в Херсонской епархии УПЦ МП. В базу «Миротворца» его занесли в качестве «противника независимости украинского православия» от РПЦ и как участника флешмоба.

На странице «Миротворца» в Facebook есть посты и о других участниках акции в поддержку Московского патриархата.

Напомним, на Украине после появления неканонической церковной структуры произошел церковный раскол. Константинополь выразил готовность предоставить автокефалию раскольникам. Кроме того, их поддержали украинские власти. Однако ряд епархий выразили поддержку канонической УПЦ.