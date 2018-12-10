«Ничего удивительного»: эксперт объяснил рекорд продаж российского оружия

Москва, 10 декабря. В России производится широкий спектр оружия, превосходящего по качеству аналоги конкурентов, и РФ смогла бы еще больше увеличить поставки своих вооружений, если бы не санкции США. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов, комментируя результаты рейтинга National Interest.

По данным рейтинга, Россия заняла второе место по поставкам оружия после США.

Кнутов объяснил рекорд продаж российских вооружений. Он считает, что известные американские танки «Абрамс» уступают по возможностям российским Т-90. Кроме того, отметил историк, российская авиация и ВКС также демонстрируют себя с лучшей стороны.

Эксперт напомнил, что во всем мире пользуются большим спросом российские системы ПВО: ЗРК С-300 и С-400. 13 стран, несмотря на угрозы США внести их в санкционные списки, выразили готовность закупить российские зенитные российские комплексы. Примечательно, что контракты на поставки между РФ и странами, приобретающими оружие, заключаются в национальных валютах, а не в долларах, что является крайне важным для экспортных возможностей Москвы.

С лучшей стороны себя зарекомендовали и российские военные корабли, которые применяют на охране территориальных вод стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, напомнил Кнутов, Россия также экспортирует стрелковое оружие, которое показало себя эффективным в самых тяжелых условиях. Эксперт подчеркнул, что показателем качества российских вооружений являются не голословные заявления, а участие военной техники РФ в боевых действиях на Ближнем Востоке, в Сирии и других государствах. Именно поэтому она вызывает такой спрос.

«Если бы не санкции Соединенных Штатов Америки, я думаю, объемы продажи оружия были бы еще гораздо выше, может быть, раза в два. И самое главное то, что даже в НАТО приобретали бы именно российское оружие, а не американское», — сказал Кнутов в комментарии «Царьграду».

Следовательно, резюмировал эксперт, нет «ничего удивительного» в том, что National Interest поместил Россию на второе место в рейтинге экспорта вооружений.