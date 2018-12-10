Нельзя унижать людей: Жириновский сравнил протесты в Париже с Великой Французской революцией

Москва, 10 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал нынешние протесты в Париже «новой Великой Французской революцией» и приветствовал результаты внеочередных парламентских выборов в Армении. Обе нации сумели постоять за права человека, заявил российский политик в интервью Федеральному агентству новостей.

«В день 70-летия Всеобщей декларации прав человека я хочу поздравить армянский и французский народы, — заявил Жириновский. — Ереван и Париж показали нам всем, что наступили новые времена».

Больше никому не будет позволено унижать людей, игнорировать справедливые требования граждан, бесконечно повышать налоги, пояснил депутат Государственной думы РФ.

«В Армении на выборах произошла мирная смена власти. Мы пока не знаем, какой курс возьмет новое руководство, но сам факт перехода к парламентской форме правления и смены правящих команд через демократические выборы мы можем только приветствовать», — рассказал собеседник ФАН.

Армянский народ получил сильный стимул для развития демократии, считает лидер ЛДПР.

«В это же время, прямо на наших глазах, в Париже разворачивается новая Великая Французская революция, — заявил Жириновский. — Французы вышли на улицы своих городов, чтобы сказать «Нет!» несправедливой политике власти».

Протестующие во Франции не остановятся на этом, уверен политик. Они добьются новых выборов президента, изберут другого главу государства и, вполне вероятно, тоже перейдут к парламентской форме правления, предположил депутат ГД РФ.

«Как бы там ни было, новый 2019 год пойдет под знаком этих двух наций, сумевших постоять за права человека в своих странах», — резюмировал лидер ЛДПР.

Напомним, по всей Франции в эти дни проходят массовые несанкционированные протесты «желтых жилетов». Постепенно их требования о снижении цен на бензин уступили место политическим лозунгам — об отставке президента и правительства страны. Французские силы правопорядка применили против демонстрантов бронетехнику, водометы и резиновые пули.

На внеочередных выборах в Армении, состоявшихся в минувшее воскресенье, победу одержал блок и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна «Мой шаг», набравший свыше 70% голосов избирателей.