Путин провел встречу с главой «Норникеля» Потаниным

Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимиром Потаниным. На встрече стороны обсудили вопросы экологии, технологического развития и цифровизации предприятий.

По словам Потанина, компания к 2023 году планирует снизить на 75% выбросы серы. В 2016 году компания закрыла самый старый завод в Норильске, который больше других загрязнял окружающую среду. Также в планах компании модернизировать два старейших завода, которые наносят вред экологии.

Потанин отметил, что на предприятиях широким фронтом идет внедрение цифровых технологий. Глава компании выразил надежду, что через семь лет облик компании кардинально изменится.

«Это будет означать, что будет меньше контакта людей с вредным производством, появятся безлюдные производства, улучшится рачительность использования недр, лицензия на которые нам государством выделена», — приводит слова Потанина пресс-служба Кремля.

Глава «Норникеля» подчеркнул, что многие инициативы «растут снизу» — идеи рождаются в результате работы IT-специалистов и технологов на местах. Инициативы поощряются финансово, сообщил Потанин.