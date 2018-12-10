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Порошенко сообщил, что едет в Брюссель лично обсуждать давление на Россию

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Порошенко сообщил, что едет в Брюссель лично обсуждать давление на Россию

Киев, 10 декабря. Президент Украины Петр Порошенко проанонсировал переговоры с лидерами стран ЕС об антироссийском санкционном давлении после провокации ВМСУ в Керченском проливе. Ради этого политик едет в Брюссель 12 декабря.

По его словам, в столице Бельгии он пробудет 12–13 декабря, где проведет переговоры с руководством институций и стран-членов ЕС. Встреча, как уточнил он в своем Twitter, пройдет «перед важным заседанием Европейского Совета».

«Двенадцатого-тринадцатого декабря лично приеду в Брюссель на переговоры, где будут обсуждаться пути дальнейшего давления на Россию», — уточнил Порошенко.

Порошенко сообщил, что едет в Брюссель лично обсуждать давление на Россию

Напомним, пока санкции против России из-за инцидента в Черном море ввела только Литва. Несколько европейских стран, в том числе Франция и Германия, считают такое решение преждевременным, заявил ранее источник РИА Новости в Брюсселе.

Автор: Ярослава Замысловатова
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