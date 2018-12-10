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Главный онколог Минздрава РФ ответил москвичам, собиравшим подписи против больных детей

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Главный онколог Минздрава РФ ответил москвичам, собиравшим подписи против больных детей

Москва, 10 декабря. Жительница многоэтажки на юго-западе Москвы организовала сбор подписей ради того, чтобы выселить из снимаемой там благотворительным центром квартиры мать с онкобольными детьми. Свои действия женщина мотивировала тем, что рак якобы заразен. Действия москвички крайне негативно оценил, в частности, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн напомнил, что онкологические заболевания имеют неинфекционную природу — то есть они не заразны, передает корреспондент Федерального агентства новостей с проходящей пресс-конференции. Так Каприн прокомментировал опасения жителей многоэтажки, которые приняли участие в сборе подписей против больных детей.

По утверждению Каприна, нет ни одной адекватной современным медицинским знаниям работы, которая бы подтверждала инфекционную природу рака.

«Такие теории были когда-то давно, до Второй мировой войны, но в настоящее время инфекционная природа рака не рассматривается [научным сообществом]», — рассказал врач.

По всем определениям ВОЗ рак также относится к неинфекционным заболеваниям.

Главный онколог Минздрава РФ ответил москвичам, собиравшим подписи против больных детей

По словам Каприна, чтобы не допускать таких ситуаций, необходимо проводить разъяснительную работу.

«Надо говорить с людьми», — резюмировал Каприн.

Автор: Герман Парло
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