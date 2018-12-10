Киев пожаловался на очередь из сотни судов в районе Керченского пролива

Киев, 10 декабря. Более 100 украинских судов скопились в районе Керченского пролива, их проход «задерживает Россия», заявил помощник председателя государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, российская сторона пропускает суда, однако время их задержки достаточное большое.

«По нашей информации, в районе Керченского пролива в очереди находится 104 судна в обе стороны, которые планируют пройти Керченский пролив», — сообщил Слободян агентству УНИАН.

Он добавил, что за сутки в оба направления проследовала лишь небольшая часть судов, остальные «блокирует» российская сторона.

«Что касается динамики, то РФ пропускает всего несколько судов, идущих в украинские порты в Азовском море, в то же время, что касается тех, которые идут в российские порты — они беспрепятственно следуют через Керченский пролив», — заявил Слободян.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян также обвинил Россию в якобы в блокировке украинских морских портов в Бердянске и Мариуполе. Украинский министр утверждал, что в портах якобы заблокированы 35 судов, и движение осуществляется только в направлении российских портов в Азовском море. В Крыму обвинения украинского министра опровергли, сообщив, что морские службы работают по фактической погоде. Сам он впоследствии признал, что движение в этом районе осуществляется.

Отношения Киева и Москвы ухудшились на фоне провокации украинских кораблей, которые 25 ноября незаконно вторглись в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца из-за нарушения госграницы РФ.

25 ноября движение через Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, было временно приостановлено в целях безопасности. Проход открыли уже на следующий день. При этом власти Крыма отметили, что никаких проблем при проходе через пролив нет для тех моряков, которые действуют в рамках законодательства.