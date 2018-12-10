Стала известна зарплата Порошенко за ноябрь

Киев, 10 декабря. Зарплата Петра Порошенко на посту президента Украины за ноябрь составила 28 тысяч гривен. Об этом сообщает интернет-издание «Украинские новости».

По данным издания в ноябре Петру Порошенко была начислена заработная плата в размере 28 тысяч гривен (одна тысяча долларов). Из этой суммы выплачено 5,4 тысячи гривен были уплачены в счет налогов и сборов. Оставшиеся 22,5 тысячи гривен были переведены на благотворительные цели по указанию самого Порошенко. О какой именно благотворительности идет речь неизвестно.

Стоит отметить, что Петр Порошенко является владельцем компаний Roshen и «Укрпроминвест-Агро». По итогам 2017 года состояние Порошенко оценивалось в один миллиард долларов. При этом сам Порошенко неоднократно заявлял, что за годы президентства его личное состояние значительно уменьшилось.