Пользователи соцсети «Одноклассники» выбрали лучший фильм и песню 2018 года

Москва, 10 декабря. Пользователи социальной сети «Одноклассники» выбрали лучший фильм, песню, концерт 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в Федеральное агентство новостей.

«Одноклассники» подвели итоги онлайн-премии «Самый ОК». Пользователям предложили выбрать лучших в семи номинациях: фильм, сериал, шоу, хит, трансляция, блог и онлайн-концерт 2018 года.

Фильмом года пользователи назвали «Гоголь. Вий». Кинолента Егора Баранова лишь на два процента опередила фильм «Движение вверх». Сериалом года стал «Полицейский с Рублевки», который идет на телеканале ТНТ. Пользователи соцсети посчитали, что лучшим шоу в этом году стал проект «Голос» на Первом канале.

Блогером года стал актер Евгений Кулик, который сразу получил большую популярность у пользователей «Одноклассников». Премию в номинации «Онлайн-концерт года» получили трансляции фестиваля «Новая волна». Записи посмотрели более 11 миллионов пользователей. Хитом года стала песня эстрадного певца Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

В голосовании принимали участие 1,8 миллиона пользователей социальной сети со всей России и из-за рубежа.