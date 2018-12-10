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«ИрАэро» начала вывозить застрявших на Хайнане российских туристов

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«ИрАэро» начала вывозить застрявших на Хайнане российских туристов

Хайкоу, 10 декабря. Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань. Об этом в понедельник заявил заместитель гендиректора перевозчика Сергей Крупнов.

«Готовим вылет самолета и начинаем вывоз туристов. Первый борт в Казань летит. Планируем, что сейчас будем готовить самолет. Также создаем антикризисный штаб вылета самолета из Китая, понимая, что  «Жемчужная река» за это не заплатит», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия направила властям китайской провинции Хайнань ноту с просьбой взять под контроль ситуацию с туристами. Более 300 россиян застряли на китайском острове Хайнань из-за спора между турфирмой «Жемчужная река» и авиакомпанией «ИрАэро».

Авиаперевозчик отменил рейсы в Россию, утверждая, что туристическая компания не оплатила стоимость билетов. Туристам же, которые уже потратили деньги на путевку, предложили купить обратные билеты за свой счет.

Автор: Антон Соколов
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