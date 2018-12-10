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Ученые выявили закономерность в гибели героев «Игры престолов»

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Ученые выявили закономерность в гибели героев «Игры престолов»

Канберра, 10 декабря. Специалисты австралийского университета Маквайра Рейдар Листад и Бенджамин Браун провели исследование и выявили закономерность в гибели героев популярного сериала «Игра престолов».

Для проведения эксперимента австралийским медикам пришлось просмотреть все 67 серий «Игры престолов». В своей работе аналитики вычислили вероятность выживания 330 персонажей. Во время исследования они обращали внимание на продолжительность жизни героя сериала, его пол, социальный статус, профессию, религиозную принадлежность, а также поведение в отношениях «вассал — сюзерен».

Ученые выявили закономерность в гибели героев «Игры престолов»

В концу седьмого сезона ученые установили, что погибли 56% героев — 186 из 330 персонажей. Шансы выжить были выше у женщин, людей благородного происхождения, а также у тех, кто не отличается верностью своим господам. Кроме того, чаще создатели сериала «убивают» все же тех, чье происхождение не слишком высоко, передает «Газета Кемерова».

Автор: Катерина Иванова
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