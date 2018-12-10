В Минпросвещения РФ отреагировали на идею запретить учителям принимать подарки

Москва, 10 декабря. Врачам и учителям в России могут запретить принимать подарки. С таким предложением выступил Минтруд РФ.

Законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы. Согласно документу, антикоррупционные стандарты, которые сейчас действуют в отношении чиновников могут распространиться на учителей, врачей и других сотрудников организаций и госсубъектов.

По словам авторов законопроекта, главной его целью является формирование единообразных подходов к установлению различными организациями антикоррупционных запретов и обязанностей.

По мнению главы департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Андрея Емельянова, в случае, если новые требования будут утверждены, «норму надо будет соблюдать по умолчанию», сообщает телеканал RT.