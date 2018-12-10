Путин примет участие в церемонии открытия памятника Солженицыну в Москве

Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия памятника русскому писателю и драматургу Александру Солженицыну, которая пройдет в Москве 11 декабря.

Ранее стало известно, что российский лидер во вторник проведет в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В рамках заседания будет поднят вопрос нарушения прав россиян за рубежом​​​, а также президент обсудит с представителями правозащитных организаций усилия по искоренению насилия в местах лишения свободы.

«В этот же день глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну. Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя», — говорится в сообщении.

Торжественная церемония пройдет в Москве на улице Солженицына. Отмечается, что памятник создан скульптором и народным художником России Андреем Ковальчуком.

Напомним, в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя звезды театра и кино зачитают отрывки из произведений Солженицына. Инициаторами онлайн-проекта «#Солженицыну100» выступили Дом русского зарубежья, «Радио «Культура» и социальная сеть «Одноклассники».