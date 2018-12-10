Такого в 2014-м не было: Порошенко заявил о всплеске патриотизма в ВСУ

Киев, 10 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил о всплеске патриотизма в рядах ВСУ. По его словам, в 2014 году в армии страны не было такого количества людей, готовых в любой момент «встать на защиту родины».

Этих показателей, считает украинский президент, удалось добиться за счет усилий Киева по развитию вооруженных сил.

«Кланяюсь каждому воину, который в любой момент готов пойти на защиту государства. Такого уровня патриотизма в ВСУ в 2014-м и близко не было... Когда государство защищает воинов, тогда и воины смогут защитить государство!» — говорится в записи Петра Порошенко на его странице в Facebook.

Ранее был опубликован доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, где было заявлено о массовом дезертирстве из ВСУ за последние четыре года. Отмечается, что с 2014 года по сентябрь 2018 года из украинской армии сбежали почти 34 тысячи военнослужащих. При этом общая численность ВСУ составляет 200 тысяч человек. Кроме того украинские СМИ отмечали, что граждане призывного возраста активно уклоняются от службы. Сообщалась, что осенний призыв в 2018 году может оказаться под угрозой срыва.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против Донбасса. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это украинские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, в Донбассе. По данным ООН, жертвами стали более 10 тысяч человек из числа жителей региона. ВСУ до сих пор обстреливают территории ДНР и ЛНР.

Напомним, сейчас в 10 регионах Украины введено военное положение под предлогом инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Корабли вошли в территориальные воды России, опасно лавировали и не отвечали погранслужбе РФ. В результате суда ВМСУ были задержаны. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. В Москве инцидент в Керченском проливе назвали провокацией Киева, организованной в преддверии президентских выборов на Украине.