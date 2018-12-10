Сирия была спасена Россией от катастрофы: в Совфеде объяснили желание Дамаска поставлять лекарства в РФ

Крупнейший в Сирии фармацевтический завод Dimas Pharmaceutical Industries планирует поставлять лекарства в Российскую Федерацию. Кроме того, продукция Dimas Pharmaceutical Industries будет экспортироваться в Ирак, Иорданию, Ливан, Судан, Мавританию и Йемен. В настоящий момент предприятие использует старое оборудование, но его планируют модернизировать в течение года. Завод будет построен без привлечения бюджетных денежных средств, за счет тех денег, которые инвестор заработал на продаже медикаментов. Старейшее фармацевтическое предприятие в Сирии работает с 1967 года и является основным поставщиком лекарственных средств для нужд сирийской армии и государственных клиник. Завод производит мази, таблетки, ампулы, всего 62 наименования препаратов.

Руководство компании обратило внимание на тот факт, что производство лекарственных препаратов не прекращалось даже во время ведения боевых действий.

«Большое число раненых в Сирии нуждалось в лекарствах. Их приходилось производить на очень-очень старом оборудовании. Ведь из-за западных санкций мы мало какие лекарства могли получать из-за рубежа. Люди рассчитывали только на нас. Мы работали в условиях, когда завод ежедневно обстреливали боевики из пригородов Дамаска, но наши рабочие производили медикаменты даже под бомбежкой», — генеральный директор фармацевтического предприятия Заейеф Однан, его слова приводит телеканал «Звезда».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Россия является для Сирии ключевым партнером во многих сферах, в том числе — в экономической. Кроме того, он обратил внимание на роль России в урегулировании сирийского кризиса. Фактически РФ является одним из главных партнеров Дамаска: Москва смогла не допустить расчленения дружественной нам страны и утраты государственности Сирии.

«Россия играет основополагающую роль в урегулировании ситуации в Сирии. Желание Дамаска сотрудничать с Москвой совершенно объяснимо. Власти Сирии прекрасно осознают, что Россия — это не просто страна, которая спасла своего партнера от полной катастрофы, мы являемся для Сирийской Арабской Республики самым настоящим другом во всех вопросах. В том числе и в экономической сфере», — подчеркнул сенатор от Республики Крым.

По его словам, Сирия заинтересована в том, чтобы поставлять свою продукцию на отечественный рынок. Вместе с тем выиграет и Россия — качество продуктов сирийского производства является довольно высоким.

«Российский рынок сбыта является очень надежным. Поэтому совершенно естественно, что сирийские предприниматели намерены этим воспользоваться. Для нас это тоже является преимуществом, поскольку качество сирийских лекарств было достаточно высоким. Я думаю, что они его сохранили», — рассуждает российский политик.

Он также допустил, что в будущем совместные российско-сирийские экономические проекты будут реализованы в том числе и на Крымском полуострове. Ранее Крым посещала сирийская делегация, во встрече принимали участие политики Сирии самого высокого уровня.

«Надеюсь, что какие-то экономические проекты будут реализовываться в том числе и в Крыму. Крымчане встречались с высшим руководством Сирии, мы заключили соглашение о сотрудничестве. Выражаю надежду на то, что оно будет реализовано в каких-то конкретных делах», — резюмировал Сергей Цеков.

Добавим, ранее стало известно, что Россия в 2018 году дополнительно внесет два миллиона долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на оказание продовольственной помощи Сирии. Эти деньги будут использованы для закупки продовольствия в России и оплаты его доставки в Сирию российскими организациями. Отечественные медики многократно оказывали необходимую помощь нуждающимся, кроме того, российская сторона регулярно отправляет в ближневосточное государство гуманитарную помощь. Москва также помогает Дамаску восстанавливать инфраструктуру.